Vladimir Putin: Rusia nu intenţionează să pornească un război împotriva vreunei ţări Rusia nu intentioneaza sa porneasca un razboi impotriva cuiva, dar doreste sa descurajeze alte tari sa se angajeze intr-un conflict cu Moscova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, citat luni de TASS, transmite Reuters. Putin a facut aceasta afirmatie in cea de-a sasea serie de comentarii ale sefului statului rus pe care TASS a inceput sa le difuzeze incepand cu 20 februarie. Publicarea remarcilor presedintelui rus survine pe fondul sporirii tensiunilor in regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, unde Rusia sprijina fortele guvernamentale siriene. Kremlinul a anuntat vineri o intalnire intre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

