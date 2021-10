Vladimir Putin: „Rusia nu folosește nicio armă” Președintele Vladimir Putin a respins, in cadrul unei conferințe desfașurata la Moscova, acuzațiile ca Rusia ar crește intenționat prețurile gazelor in Europa pentru o posibila manipulare a pieței. Putin a vorbit la o conferința a energiei și a respins acuzațiile cum ca mișcarile Rusiei ar fi ”motivate politic”. Comentariile lui vin dupa ce oficialii UE și-au exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca Rusia nu livreaza cantitatea suplimentara de gaze necesara pentru a acoperi cererea de pe piața europeana pentru a incuraja deschiderea controversatei conducte Nord Stream 2. Rusia a intrerupt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

