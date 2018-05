Stiri pe aceeasi tema

- Premierul rus Dmitri Medvedev sustine ideea de a trece sub incidenta legii respectarea de catre cetateni rusi a sanctiunilor impuse de Statele Unite, conform unui interviu transmis sambata de postul de televiziune Rossiya 1, relateaza Reuters. Washingtonul a impus sanctiuni ample asupra…

- Duma de Stat intenționeaza sa adopte un set de masuri legislative care sa permita Kremlinului sa interzica sau sa restricționeze lista produselor importate din SUA. ite-ul de opoziție Meduza scrie ca acest demers legislativ ca insemna, de fapt, o unda verde pentru piraterie pe piața din Rusia. Autoritațile…

- „Acest lucru s-ar putea intampla cu ușurința și in Statele Unite, daca nu suntem inteligenți și daca nu suntem conștienți de ceea ce se petrece. Trebuie sa ințelegem ca nu putem permite nici cea mai mica folosire a armelor chimice”, a declarat Nikki Haley, duminica, intr-un interviu pentru televiziunea…

- Liderii tarilor baltice urmeaza sa-i ceara presedintelui american Donald Trump sa le trimita mai multi militari si sa consolideze apararea antiaeriana a flancului de est al NATO in cadrul unei intalniri prevazute marti, potrivit unor reprezentanti ai acestor tari, relateaza AFP conform News.ro . Presedinta…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat vineri informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele american Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin ca Washingtonul vor castiga o cursa a inarmarii cu Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. …

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul, relateaza The Associated Press. Moscova va proceda in baza ”principiului reciprocitatii” in raspunsul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International.

- Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, potrivit ministrului japonez de Externe, Taro Kono, relateaza site-ul agentiei Tass. "Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu toate acestea, Rusia si China l-au…