- Presedintele rus Vladimir Puțin spune ca Rusia ar trebui mai degraba sa vada care sunt „elitele neprietenoase” fata de ea, nu „tarile neprietenoase”, intrucat nu atat tarile in sine ar merita, din punctul de vedere al Moscovei, sa fie incluse intr-o asemenea categorie, ci elitele lor sau politicienii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat NATO ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului. Mai multe țari europene și nu numai s-au mobilizat și au ajutat Ucraina cu arme.

- UPDATE 2 Președintele rus Vladimir Putin a anunțat marți, in discursul sau in fața parlamentarilor, ca Rusia iși suspenda participarea la tratatul New START cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parți. „In acest sens, ma vad nevoit sa anunț astazi ca Rusia iși…

- Aflat la Moscova, președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, i-a promis lui Vladimir Putin ca țara sa va incepe sa produca in curand avioane de atac. Condiția ar fi ca Rusia sa ofere un mic sprijin tehnologic, i-a spus liderul de la Minsk lui Putin.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti Guvernului rus sa negocieze infiintarea unor centre de antrenament militare comune cu Belarusul, vecinul si unul dintre putinii aliati ai Moscovei in regiune in ofensiva militara rusa in Ucraina, relateaza AFP. Vladimir Putin isi insarcineaza - printr-un…

- Propunerile Rusiei legate de ”demilitarizarea și denazificarea” Ucrainei sunt cunoscute bine de Kiev, astfel ca, fie Ucraina le indeplinește, fie armata Moscovei va decide cum evolueaza situația, a avertizat ministrul rus al externelor, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa TASS, relateaza Reuters…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut luni o calatorie rara in Belarus, aliatul Moscovei, in timp ce forțele sale și-au continuat campania de bombardare aeriana a Ucrainei, in condițiile in care campul de lupta se afla intr-un larg impas dupa aproape 10 luni de razboi. Vizita lui Putin la Minsk a…

- UPDATE 23:45 Putin pregateste Rusia pentru un razboi lung in Ucraina. Rusia se pregateste de un razboi lung impotriva Ucrainei, careia aliatii NATO trebuie sa continue sa-i furnizeze arme pana cand Vladimir Putin intelege ca "nu poate castiga pe campul de lupta", a declarat vineri, Jens Stoltenberg.La…