Vladimir Putin: Rusia este pregătită să contribuie la soluţionarea problemelor alimentare globale şi să ajute în special ţările mai sărace ”Raspundem integral cererii interne de produse de baza, esentiale si asiguram securitate alimentara credibila. In plus, ne dezvoltam potentialul de export si – as dori sa subliniez acest lucru – suntem pregatitai sa ne aducem contributia in depasirea provocarilor alimentare globale si sa oferim asistenta necesara celor mai sarace natiuni in curs de dezvoltare”, a afirmat Putin in discursul sau. Liderul rus a subliniat ca aceste realizari sunt rezultatul direct al eforturilor muncitorilor din agricultura si din industria de prelucrare, a caror munca este dificila, dar foarte importanta si responsabila.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

