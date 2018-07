Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a felicitat duminica echipa nationala a Frantei pentru castigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar si pe omologul sau, Vladimir Putin, si Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevarat grandios", transmite EFE."Felicitari Frantei,…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca turneul din Rusia a fost “cea mai buna Cupa Mondiala din istorie”, informeaza fifa.com, informeaza news.ro“Am spus ca vrem ca acesta sa fie cel mai bun turneu final al Cupei Mondiale si a fost cea mai buna…

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa se intalneasca cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu saptamana viitoare si de asemenea cu emirul Qatarului daca se va deplasa la Moscova pentru a urmari un meci in cadrul Cupei Mondiale 2018, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va intalni cu presedintele rus, Vladimir Putin, si cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul vizitei pe care o va efectua saptamana viitoare in Rusia, unde in plus va asista la o partida din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, transmite agentia…

- Real Madrid nu mai este nevoita sa plateasca suma de doua milioane de euro pentru rezilierea contractului dintre tehnicianul Julen Lopetegui si Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF), dupa ce selectionerul a fost demis de RFEF, informeaza marca.com.Selectionerul Spaniei, Julen Lopetegui, a fost…

- Prezentarea echipelor din Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie): Rusia, Arabia Saudita, Egipt, Uruguay. RUSIA Palmares Cupa Mondiala: semifinalista in 1966 (URSS), a 10-a participare (dintre care 7 ca URSS) EURO: campioana in…

- Rusia este "absolut pregatita'' pentru gazduirea Cupei Mondiale de fotbal din acest an, a declarat joi presedintele FIFA, Gianni Infantino, scrie Reuters. Adresandu-se presedintelui rus Vladimir Putin si unor oficiali de rang inalt, la Soci, Infantino a aratat ca pregatirile pentru…