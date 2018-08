Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aparat miercuri vizita "strict privata" din Austria unde a participat la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, sustinuta de partidul de extrema-dreapta FPO, starnind critici dure in presa si din partea opozitiei de la Viena, relateaza AFP. "A fost o vizita…

- Austria este ferm ancorata in Uniunea Europeana si impartaseste total pozitia ei fata de Rusia, a afirmat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, incercand sa atenueze criticile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a fost prezent la nunta sefei diplomatiei austriece Karin Kneissl, relateaza Reuters.Karin…

- Președintele rus Vladimir Putin este așteptat, in octombrie, la nunta fostului cancelar german Gerhard Schroeder cu coreeana Kim So-Young, scrie publicatia gremana Bild. „Putin ar putea veni in curand din nou in Germania, dar de data aceasta intr-o vizita particulara. La Berlin se zvonește ca in luna…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a participat sambata la nunta ministrului de Externe austriac, Karin Kneissl, inainte sa se indrepte spre Berlin pentru o intalnire cu cancelarul german, Angela Merkel, scrie Washington Post.

- Presedintele rus Vladimir Putin a dansat sambata brat la brat cu sefa diplomatiei austriece, Karin Kneissl, la nunta acesteia din urma, care si-a atras un val de critici pentru gestul ei de a-l invita la un asemenea eveniment pe liderul de la Kremlin, consemneaza agentiile Reuters si EFE. Foto: (c) DOMINIK…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat curs invitatiei sefei diplomatiei austriece, Karin Kneissl, de a participa la nunta ei, ceremonia urmand sa aiba loc sambata in regiunea Styria, intr-o localitate viticola din apropierea orasului Graz. Insa participarea liderului de la Kremlin la acest eveniment…