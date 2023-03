Vladimir Putin respinge ideea creării unei alianțe militare cu China: „Nu este nimic secret” Rusia și China nu creeaza o alianța militara, a declarat președintele rus Vladimir Putin intr-un interviu televizat difuzat duminica, afirmand ca cooperarea militara a celor doua țari este transparenta, potrivit Kommersant . „Nu cream nicio alianța militara cu China. Da, avem și cooperare in domeniul militaro-tehnic, nu o ascundem, dar este transparenta, nu este nimic secret acolo”, a spus liderul de la Kremlin. Vladimir Putin a precizat, de asemenea, ca Rusia și China dezvolta cooperarea militara, inclusiv desfașurarea de exerciții comune. „Apropo, nu numai cu China, ci și cu alte țari. Continuam,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

