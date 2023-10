Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca livrarea de catre SUA si utilizarea de catre Ucraina a unor rachete cu raza de actiune lunga ATACMS nu vor schimba radical situatia de pe front si nu vor face decat sa prelungeasca agonia Ucrainei, informeaza Reuters si AFP, citati de Agerpres.roIn…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca rachetele americane cu raza lunga de actiune ATACMS furnizate Kievului nu vor schimba radical situatia de pe front si nu vor face decat sa prelungeasca „agonia” Ucrainei, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

- Volodimir Zelenski a confirmat, in discursul catre natiune de marti seara, ca Statele Unite au livrat deja Ucrainei rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, pe care fortele Kievului le-au folosit deja pe campul de lupta, scrie news.ro.„Multumesc tuturor celor care lupta si muncesc pentru Ucraina!…

- Purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat marți, 26 septembrie, sosirea tancurilor americane Abrams in Ucraina, afirmind ca acestea „vor arde" ca și alte arme care au fost trimise forțelor armate ucrainene și ca ele nu vor modifica situația din zona de conflict. „Tancurile Abrams…

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa ofere Ucrainei rachete avansate cu raza lunga de actiune pentru a ajuta Kievul in contraofensiva sa in curs, relateaza presa americana.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu se știe cand se termina razboaiele, așa ca este de așteptat ca invadarea Ucrainei de catre Rusia sa dureze, a relatat news.ro.„Majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se asteapta, atunci cand incep. Prin urmare, trebuie sa ne pregatim…

- Ucraina avertizeaza ferm Germania și SUA: dorința Kievului ar insemna un dezastru pentru Vladimir PutinMihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, a explicat ca forțele armate ucrainene au nevoie acum de rachete cu raza lunga de acțiune Taurus și ATACMS pentru a accelera…