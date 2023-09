Stiri pe aceeasi tema

- A devenit cunoscut conținutul convorbirilor telefonice dintre președintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron dupa izbucnirea ostilitaților dintre Rusia și Ucraina. Conținutul convorbirilor secrete a fost relatat de ziarul german Bild, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata ca o initiativa africana ar putea fi o baza pentru pace in Ucraina, dar ca atacurile ucrainene o fac greu de realizat, relateaza Reuters.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat ieri ca țara sa este pregatita sa negocieze un acord de pace, deși acest lucru ar cere cu siguranța ca Ucraina sa renunțe la aproximativ 20% din teritoriul sau ocupat de Rusia, scrie The Guardian.El a declarat ieri, la intalnirea cu liderii africani, potrivit…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, citand BBC Rusia. „In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze…

- Kievul indeamna companiile globale sa se retraga din Rusia si sa se mute in Ucraina afectata de razboi, in timp ce Moscova continua sa sechestreze activele companiilor straine, relateaza CNBC, informeaza News.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a semnat duminica un decret pentru ca guvernul sa preia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia remarca o relativa „acalmie” pe fronturile din Ucraina, dar a recunoscut ca armata ucraineana, in ciuda pierderilor suferite in contraofensiva lansata in urma cu mai mult de saptamani, inca „nu si-a pierdut potentialul” ofensiv, relateaza…

- Comisia Electorala rusa a anuntat, joi, organizarea unor ”alegeri locale”, la 10 septembrie, in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina si a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, relateaza AFP. „Alegerile” regionale vor avea loc in cele patru provincii ucrainene pe care Rusia susține…