Vladimir Putin propune un tratat de pace istoric cu Japonia

- Președintele rus Vladimir Putin a propus Japoniei sa semneze un tratat de pace cu Moscova „fara condiții”, pana la sfarșitul anului, pentru a incerca astfel rezolvarea disputei teritoriale de lunga durata, transmite AFP. Propunerea lui Putin, calificata imediat de presa de stat rusa drept ”istorica”,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a provocat surpriza miercuri, propunand Japoniei sa intoarca pagina celui de-al Doilea Razboi Mondial prin semnarea unui tratat de pace pana la sfarsitul acestui an 'fara conditii prealabile', a carui incheiere nu a fost posibila pana acum din cauza disputei teritoriale…

- Japonia a adus joi un omagiu victimelor atacului nuclear lansat in urma cu 73 de ani de Statele Unite asupra orasului Nagasaki, in ultimele zile ale celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza dpa. Circa 5.800 de persoane, intre care si supravietuitori ai atacului, secretarul general al ONU Antonio…

- Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani…

- Uniunea Europeana (UE) si Japonia au semnat marti, la Tokyo, un vast acord de liber-schimb, care se vrea un "mesaj puternic impotriva protectionismului" lui Donald Trump. "Sarbatorim semnarea unui acord comercial extrem de ambitios intre doua dintre cele mai mari economii din lume", au declarat premierul…

- Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki in care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presa, dupa intalnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relateaza Reuters. Barbatul, care avea o pancarta cu ”Tratat pentru interzicerea…

- UPDATE – ora 14:43 Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, la Helsinki, ca buna intelegere cu Rusia ar fi un ‘lucru bun, nu unul rau’, el facand aceste comentarii in deschiderea reuniunii la nivel inalt cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. ‘‘Cel mai important este ca exista…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca este "pregatit" pentru intalnirea fața in fața cu omologul sau rus, Vladimir Putin, glumind despre jurnaliștii care ii pun la indoiala lipsa de experiența și pregatire. "Putin este foarte pregatit, dar Trump va fi?", a spus el, amuzandu-se de intrebarile…