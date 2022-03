Stiri pe aceeasi tema

- Acuzațiile de crime de razboi sunt tot mai des intalnite in razboiul din Ucraina. Rusia respinge respinge astfel de acuzații, a declarat secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov (n. r.: foto stanga). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit luni, in mod separat, cu omologii sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, in contextul eforturilor de oprire a confruntarilor militare ruso-ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Federația Internaționala de Judo l-a suspendat pe Vladimir Putin din funcțiile de președinte de onoare și Ambasador. Președintele Rusiei a ramas fara cele doua funcții onorifice in urma declanșarii razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, cere masuri dure impotriva liderului de la Kremlin, pentru invadarea Ucrainei. Basescu atrage atenția ca lipsa de reacție a europenilor ii poate da curaj lui Vladimir Putin sa atace și alte țari, inclusiv din Europa de Est. Fii la curent cu cele…

- Vladimir Putin se adreseaza chiar in acest moment trupelor ucrainene. Președintele rus vorbește acum și pare sa-i cheme pe militarii ucraineni sa-și rastoarne guvernul, transmite BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vladimir Putin a avut o intalnire cu mediul de afaceri rus. Intrevederea a fost pricinuita de atacul Rusiei impotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin a vrut in acest fel sa-i linișteasca pe afaceriștii ruși in fața valului de sancțiuni care o sa-i loveasca in mod direct. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei sustinute de Moscova - un pas care ar putea creste dramatic riscul unui razboi la scara larga cu Kievul, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit in discursul sau din 21 februarie 2022, prin care a recunoscut independența Donețkului și Luganskului, despre formarea Ucrainei. El le reamintește romanilor, polonezilor și ungurilor ca Iosif Stalin, fostul lider sovietic, le-a luat bucați din țarile…