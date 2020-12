Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a asigurat ca toate obligatiile asumate de Rusia prin tratatele internationale raman valabile si ca Moscova este in continuare deplin angajata fata de respectarea dreptului international. Insa noua lege provoaca ingrijorare in randul unor aparatori ai drepturilor omului in Rusia, unde sute…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat marti legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale in situatiile in care acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat azi legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor organismelor internationale atunci cand acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters, citata de agerpres . Kremlinul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale in situatiile in care acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera de pina la 70% pina in anul 2030 comparativ cu nivelul din 1990, in lupta impotriva schimbarilor climatice, a precizat Kremlinul intr-un decret emis miercuri, conform DPA. Moscova afirma ca impactul cresterii temperaturilor…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…

- Vladimir Putin a propus vineri Statelor Unite un schimb de promisiuni de "neingerința" electorala și de cooperare în materia tehnologiei informațiilor pentru a promova un pact mondial de neagresiune în acest domeniu, scrie AFP.Într-o declarație publicata de Kremlin,…

- Vladimir Putin a raspuns rapid la acuzațiile facute de Emanuel Macron pe tema posibilei otraviri de catre Rusia a opozantului Alksei Navalnii.Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau francez Emmanuel Macron ca acuzatiile fara fundament formulate impotriva Rusiei in cazul…