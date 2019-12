Whats Up, iertat de magistraţi. Artistul a scăpat de controlul judiciar

What's Up, pe numele real Marius Marian Ivancea, nu mai are nicio restricţie după ce procurorii i-au făcut dosar penal pentru ultraj. Magistraţii au decis să-i ridice lui What's Up măsura controlului judiciar, iar artistul nu mai are nicio restricţie: poate… [citeste mai departe]