- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…

- Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest…

- Este vorba despre Anatoli Gherașcenko. Acesta se afla in cadrul intituției cand ar fi cazut de la etaj. Oficialul rus a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015.Incidentul vine dupa o serie de decese ale unor cetațeni ruși de rang inalt raportate ca fiind accidente. Cel mai recent…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- Istoricul Armand Gosu considera ca in ultimele trei, patru saptamani, ucrainenii au preluat initiativa strategica in acest razboi, iar contraofensiva acestora nu este cea asteptata, ei lovind depozitele de munitie, podurile si protejandu-si astfel trupele. El crede ca Putin va fi luat la intrebari de…

- Serghei Soigu susține ca Rusia nu are nevoie sa folosesca arme nucleare pentru a atinge obiectivele stabilite in Ucraina „Din punct de vedere militar, nu este nevoie sa folosim arme nucleare in Ucraina pentru a atinge obiectivele stabilite. Scopul principal al armelor nucleare rusesti este de a descuraja…

- Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca scut nuclear prin staționarea de trupe acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze la foc și riscand un teribil accident nuclear. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Washingtonul este…