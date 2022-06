Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment de la Washington pentru actuala putere de la Ankara. In contextul in care liderul turc Recep Tayyip Erdogan a discutat telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, inclusiv despre operațiunea militara planificata a Ankarei de-a lungul graniței cu Siria – VEZI DETALII AICI, s-a aflat mesajul…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca operațiunea speciala militara rusa din Ucraina este conceputa pentru a pune capat cursului Statelor Unite de a domina lumea. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. "Operațiunea noastra militara speciala este conceputa pentru a pune capat expansiunii…

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat la postul public de televiziune american ca nimeni din Rusia nu se gandește nici macar la ”ideea de a folosi arma nucleara” in Ucraina. Reporterul Ryan Chilcote de la PBS i-a cerut luni seara lui Peskov sa clarifice confuzia din jurul poziției…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a afirmat joi seara, cu ocazia reuniunilor de la Bruxelles, ca Alianta-Nord-Atlantica ramane foarte unita in contextul invaziei militare ruse in Ucraina si a anuntat disponibilitatea Washingtonului de a primi 100.000 de ref

- Konstantin este un activist rus pentru drepturile omului care a lucrat la OVD-info, organizație care monitorizeaza și cerceteaza cazurile de persecuții politice in Rusia. Barbatul a plecat din țara, pentru ca a simțit ca este in pericol. Intr-un interviu pentru Libertatea, acesta vorbește despre protestatarii…

- In timpul unei conversații telefonice, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca suspendarea operațiunii speciale din Ucraina ar fi posibila daca Kievul va indeplini cerințele Rusiei. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presa al Kremlinului.…