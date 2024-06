Vladimir Putin, primit cu pompă la Phenian: mii de nord-coreeni, inclusiv copii, au pus în scenă un spectacol pentru dictatorul rus Vladimir Putin a fost primit cu mare pompa la Phenian, unde piața principala a fost decorata cu portrete reprezentandu-l pe liderul de la Kremlin alaturi de liderul nord-coreean Kim Jong-un și umpluta cu mii de persoane menite sa anime atmosfera.Kremlinul promoveaza intens vizita lui Putin in Coreea de Nord, a doua de la instalarea sa la putere, in august 1999, insistand asupra primirii grandioase asigurate de regimul condus de Kim Jong-un.Potrivit unui videoclip, mii de nord-coreeni, printre care mulți copii, au fost mobilizați la Phenian cu baloane și flori in mana pentru a saluta sosirea președintelui… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

