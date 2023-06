Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11,00 – Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, intr-o interventie televizata de urgenta, ca o „rebeliunea armata” a mercenarilor grupului Wagner este considerata tradare si ca oricine ridica armele impotriva armatei ruse va fi pedepsit. El a spus ca va face totul pentru a…

- Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia – care se invecineaza cu Ucraina – le-a cerut locuitorilor sa ramina in case. Vehicule militare rusești au fost vazute pe strazile din Rostov pe Don, dar și la Moscova, unde masurile de securitate au fost sporite, dupa ce șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a susținut…

- Este vorba despre tradare - a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, in primul sau discurs public dupa ce trupele Wagner au atacat Rusia. Aceasta lovitura nu va fi iertata. Acești oameni vor fi aduși in fața justiției. CITESTE SI BREAKING NEWS Semnal ca lucrurile scapa de sub control: Putin…

- Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a spus ca fortele sale au intrat din Ucraina in Rusia prin regiunea Rostov. A amenintat ca va distruge tot ce ii sta in cale in cazul in care va intampina opoziție din partea Ministerului rus al Apararii. El indeamna la revolta, dupa ce armata rusa i-ar…

- Ucraina lovește Rusia cu un nou avertisment menit sa pregateasca armata lui Putin pentru ce este mai rau. Dupa ce oamenii lui Zelenski au parut ca stagneaza pe campul de lupta, adjuncta ministrului Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a facut declarații uluitoare, fiind prima care anunța o lovitura de…

- Adjuncta ministrului apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura” din campania militara a Kievului urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operatiunea este dificila deoarece Rusia face tot ce poate pentru a opri ofensiva, informeaza Reuters. „Operatiunea in curs are mai multe…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el si i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor in…

- Cateva sute de persoane, intre care liderul grupului paramilitar Wagner, s-au adunat sambata la Moscova pentru funeraliile unui important blogger militar pro-razboi, Vladen Tatarki, care a fost ucis recent intr-un atac cu bomba intr-o cafenea din Sankt Petersburg, relateaza AFP. Sute de persoane au…