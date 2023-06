Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca "suntem injunghiati in spate".Seful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator.El a facut apel la combatantii Wagner sa inceteze…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca, in opinia sa, Ucraina a pierdut intre 25% și 30% din vehiculele militare furnizate Kievului de țarile occidentale de la inceputul contraofensivei sale și ca pierderile umane ale Ucrainei au fost de 10 ori mai mari decat cele ale Rusiei, potrivit…

- Președintele belarus, Alexander Lukașenko, a declarat joi ca Rusia a inceput sa transfere arme nucleare in țara sa, confirmand desfașurarea anunțata de Vladimir Putin in martie, potrivit AFP.

- Rusia a plasat luni regiunea Belgorod, care se invecineaza cu Ucraina si este scena unei incursiuni armate a unor „sabotori”, sub „regimul legal al unei zone de operatiuni antiteroriste”, a anuntat luni guvernatorul Viaceslav Gladkov, citat de AFP. Acest regim, decis de serviciile de securitate (FSB),…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia iși pune la dispoziție toate tipurile de hrana. Liderul de la Kremlin a lansat in acest fel un nou atac impotriva Occidentului.Pentru cereale, potrivit liderului de la Kremlin, aceasta cifra a fost de 185,4%. Vladimir Putin a subliniat ca, in ciuda…

- Rușii continua atacurile pentru cucerirea orașului Bahmut, in estul Ucrainei. In sud, au bombardat orașul Herson, aflat sub control ucrainean. A fost lovita piața centrala, cel puțin șase oameni au fost raniți. Presedintele rus Vladimir Putin a mers pe frontul din Ucraina, in regiunile Herson și Lugansk,…

- Moscova doreste ca orice negocieri de pace in Ucraina sa se concentreze pe crearea unei "noi ordini mondiale", relateaza The Guardian, care preia declaratii citate de AFP ale ministrului de externe Serghei Lavrov, aflat in vizita in Turcia. Discutiile de pace privind Ucraina vor fi posibile doar daca…

- Vladimir Putin inca nu folosește smartphone-uri sau internetul și cere ca televiziunea rusa de stat sa fie disponibila in calatoriile sale in strainatate, afirma un ofițer responsabil de furnizarea de comunicații criptate președintelui rus intr-un interviu pentru Dossier Center investigative, preluat…