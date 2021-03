Deputatii rusi au adoptat o lege care ii ofera lui Vladimir Putin dreptul de a candida pentru doua noi mandate prezidentiale, ceea ce deschide calea pentru o potentiala ramanere a sa la Kremlin pana in anul 2036. Dupa cum relateaza AFP, aceasta lege adoptata miercuri și conceputa pentru a pune “legislatia electorala in acord cu noile norme ale Constitutiei” (conform site-ului camerei superioare a Parlamentului rus), vine dupa referendumul constitutional din vara lui 2020. Un amendament controversat votat la referendum permite mentinerea la putere a presedintelui de 68 de ani, in contextul in care…