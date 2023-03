Vladimir Putin pregăteşte terenul pentru a-şi subordona companiile care lucrează pentru apărare Decretul ar permite Ministerului Industriei sa numeasca un nou administrator extern care sa preia conducerea acestor companii. Putin a decretat in octombrie legea martiala in cele patru regiuni anexate ilegal din Ucraina, asupra carora Moscova are doar partial controlul. La un an de la inceperea razboiului cu Ucraina, el nu a extins legea martiala in intreaga Rusie, dar a plasat efectiv economia pe picior de razboi, cu fabrici de armament care lucreaza non-stop, in trei schimburi, pentru a satisface nevoile armatei. Noul decret se va aplica companiilor care “isi incalca obligatiile ce decurg dintr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Putin isi va expune cele mai recente ganduri intr-un discurs adresat membrilor celor doua camere ale parlamentului si comandantilor militari si soldatilor, la aproape un an dupa ce a trimis trupe in Ucraina, o decizie care a declansat cea mai mare confruntare cu Occidentul de la profunzimile Razboiului…

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o „infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari, relateaza Reuters. Naraskin, care este…

- Dmitri Peskov, care deține funcția de purtator de cuvant al Kremlinului, a susținut ca ceea ce a spus fostul premier britanic intr-un documentar BBC nu este adevarat sau, „mai precis, este o minciuna”, relateaza HotNews.ro.„Fie este o minciuna deliberata, așa ca trebuie sa-l intrebați pe domnul Johnson…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, are planuri pentru o ofensiva de primavara, dar se pregateste pentru ani de razboi, scrie agentia de presa Bloomberg. Aliatii vestici ai Kievului se tem ca razboiul din Ucraina va degenera intr-un conflict de tipul celui din primul razboi mondial, cu dueluri de artilerie…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica la Stepanakert, principalul oras din Nagorno-Karabah, pentru a protesta impotriva blocarii unui drum vital spre Armenia, relateaza Hotnews . De aproape doua saptamani, activistii azeri blocheaza coridorul Lacin, singurul drum care leaga regiunea montana Nagorno-Karabah…

- Guvernatoarea Bancii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a avertizat vineri ca țara se confrunta cu o lipsa tot mai mare de forța de munca in urma inrolarii a peste 300.000 de civili in timpul recentei campanii de mobilizare a Ministerului Apararii, decretata de președintele Vladimir Putin, informeaza…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…

- Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care susține ca Donbasul este o regiune a Rusiei, iar o astfel de vizita va avea loc la momentul potrivit. Kremlinul a spus ca președintele rus va merge cu siguranța in zonele anexate pentru ca reprezinta Rusia. Regiunea estica…