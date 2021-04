Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a promulgat legea prin care va putea sa mai candideze pentru inca doua mandate la președinția Rusiei. Decizia vine in contextul in care acesta se afla deja la al patrulea mandat in total. Legea propusa in parlamentul rus a fost adoptata de legislativ la sfirșitul lunii martie și ii permite,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat miercuri puterile straine impotriva oricarei imixtiuni in alegerile legislative din tara sa, cu sapte luni inainte ca rusii sa fie convocati la urne pentru a alege viitoarea componenta a Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), relateaza…