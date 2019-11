Vladimir Putin pledează pentru un cod de conduită privind inteligenţa artificială Presedintele rus Vladimir Putin a pledat sambata pentru introducerea de noi reguli pentru dezvoltarea inteligentei artificiale, insistand pe luarea in considerare a unui nou cod de conduita de catre experti si companii, transmite dpa. ''Aspectele sociale si consecintele utilizarii inteligentei artificiale sunt in prezent dezbatute in intreaga lume. Acesta este un subiect foarte important'', a spus Putin, intr-o conferinta desfasurata la Moscova. Potrivit sefului statului rus, principalul obiectiv al tarii sale este o dezvoltare armonioasa si noi oportunitati pentru oameni. Influenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

