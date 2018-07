Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa se intalneasca cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu saptamana viitoare si de asemenea cu emirul Qatarului daca se va deplasa la Moscova pentru a urmari un meci in cadrul Cupei Mondiale 2018, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters.…

- CHIȘINAU, 2 iulie — Sputnik. Meciul cu Rusia din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal va fi un spectacol extraordinar pentru întreaga lume, a declarat Zlatko Dalic, antrenorul echipei naționale de fotbal a Croației, calificând echipa lui Stanislav Cercesov…

- Invinsa in Irak si puternic lovita in Siria, organizatia jihadista Statul Islamic il ameninta pe presedintele rus Vladimir Putin cu un atac in timpul Campionatului Mondial de Fotbal, gazduit de Rusia in perioada 14 iunie - 15 iulie.

- Ediția a 21-a a Campionatului Mondial a inceput ieri seara in Rusia. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a tinut un discurs de aproximativ trei minute, la festivitatea de deschidere a turneului final, pe stadionul „Luzhniki“ din Moscova, inaintea partidei inaugurale, Rusia ...

- Igor Dodon a ajuns miercuri, 13 iunie, la Moscova, pentru a participa la meciul de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Seful statului a venit in capitala Rusiei la invitatia omologului sau rus, Vladimir Putin.

- Transportul public va fi gratuit pentru suporterii care au bilete la meciurile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. In orasele care gazduiesc meciuri la CM 2018 , suporterii vor beneficia de transport gratuit, iar in timpul meciurilor vor fi organizate curse expres suplimentare intre statiile…

- O baza aeriana situata in provincia Homs, in centrul Siriei, a fost vizata la 9 aprilie de un raid pe care regimul de la Damasc si aliatii sai rus si iranian l-au atribuit Israelului. Cel putin 14 combatanti proregim, intre care iranieni, au fost ucisi in acel bombardament, potrivit Observatorului…