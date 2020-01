Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a depus luni la parlament propunerile sale de amendare a Constitutiei, la mai putin de o saptamana de la anuntul sau surpriza privind o reforma a sistemului politic, transmite AFP. Proiectul de lege, publicat pe site-ul Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului),…

- Presedintele rus Vladimir Putin considera ca este important sa se asigure un ”transfer” al puterii in Rusia, respingand modelul liderului pe viata, datand din epoca sovietica, relateaza AFP, conform news.ro.Putin, ale carui declaratii au fost citate sambata pe portalul Kremlinului, a propus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, a anuntat luni Kremlin, pe fondul schimbarilor dupa demisia guvernului si a anuntului facut de seful statului rus privind revizuirea Constitutiei, relateaza AFP. Aflat in acest post din 2006,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va emite un decret special care va stabili „data si regulile supunerii amendamentelor Constitutiei unui vot”, fara sa se convoace un referendum, a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce presedintele Vladimir Putin…

- ''Dat fiind ca reformele propuse implica schimbari semnificative in sistemul politic, in activitatea autoritatilor legislativa, executiva si judecatoreasca, consider ca este necesar sa se organizeze un plebiscit asupra intregului pachet cu amendamente propuse pentru Constitutia Rusiei'', a spus Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel au sustinut sambata o conferinta comuna la care au raspuns unor intrebari despre situatia din Libia. Intrebat daca mercenarii cunoscuti ca Wagner Group lupta in Libia, Putin a raspuns ca in cazul in care exista rusi in aceasta tara,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care impune ca smartphone-urile, computerele si televizoarele smart vandute in Rusia sa aiba preinstalate softuri rusesti, transmite Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni returnarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene, gest care "contribuie la intarirea increderii" intre Moscova si Kiev, odata cu apropierea summitului asupra Ucrainei ce se va desfasura in 9 decembrie la Paris, a anuntat Presedintia franceza,…