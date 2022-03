Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca a semnat un decret in care se mentioneaza ca clientii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc de la 1 aprilie, iar contractele vor fi intrerupte daca aceasta conditie nu se respecta, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Pentru…

- Filiala din Moscova a unei banci de stat din China a inregistrat o creștere brusca a cererilor din partea firmelor rusești care vor sa-și deschida noi conturi, a declarat, pentru Reuters, o persoana familiarizata cu aceasta chestiune, in contextul in care afacerile din Rusia sunt lovite de sancțiunile…