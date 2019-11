Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va reuni la 9 decembrie la Paris cu omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, precum si cu cancelarul german Angela Merkel, in cadrul unui summit in asa-numitul format "Normandia" (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) asupra…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin au convenit luni ca Ucraina trebuie sa acorde prin lege un statut special regiunii separatiste proruse Donbas, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters, citate de Agerpres. Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei…

- In timpul unei intalniri care a durat circa 30 de minute, Macron 'a salutat eliberarea' lui Oleg Sentov la 7 septembrie, in cadrul unui schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, potrivit Presedintiei franceze. La randul sau, cineastul de 43 de ani 'i-a multumit Frantei pentru sprijinul constant…

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat joi telefonic cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a pregati summitul prevazut in septembrie privind Ucraina, impreuna cu Rusia si Germania, a facut cunoscut Palatul Elysee, transmite AFP. Emmanuel Macron l-a felicitat pe presedintele…