Stiri pe aceeasi tema

- „Cea mai secreta și pazita așezare din Rusia, fara exagerare. Aceasta nu este o casa la țara, nu este o casa de vacanța, sau reședința. Este un oraș intreg, sau regat. Are garduri de nepatruns, propriul port, propriile garzi, o biserica, propriul regim de control al accesului, o zona de zbor interzis…

- ”Nu avem intenții rele fața de vecinii noștri. Și i-aș sfatui sa nu escaladeze situația, sa nu impuna nicio restricție, ne indeplinim toate obligațiile și le vom indeplini in continuare”, a declarat vineri președintele Vladimir Putin la ceremonia de ridicare a drapelului de stat pe feribotul Mareșal…

- Președintele american Joe Biden va vorbi despre situația din Ucraina in timpul discursului sau de marți privind starea Uniunii, a anunțat secretarul de presa al Casei Albe Jen Psaki.Ieșirea lui Biden are loc dupa ce Vladimir Putin a Vladimir Putin a ordonat ca arsenalul nuclear ”de descurajare” sa fie…

- Vladimir Putin a enunțat voalat posibilitatea unui razboi nuclear. Liderul de la Kremlin a ordonat, duminca, ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru aremele nucleare, dupa ce a acuzat ca liderii NATO au enunțat declarații agresive la adresa Rusiei. Federația Rusa este…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca s-a folosit de invadarea Ucrainei pentru a acoperi corupția din Rusia, relateaza BBC . Intr-o inregistrare video difuzata de publicația independenta Dojd, Navalnii critica invadarea Ucrainei.…

- Interventia militara a Rusiei in Ucraina este o demonstratie de forta dirijata catre Occident si o incercare de a readuce, in mod explicit, Ucraina pe orbita Rusiei. Analistul Lucian Dirdala, profesor de stiinte politice la Universitatea „Al. I. Cuza Iasi” a comentat pentru Radio Iasi, situatia din…

- Liderul de la Kremlin a anunțat la primele ore ale dimineții de joi o operațiune militara speciala in Ucraina. El a spus ca scopul este acela de a proteja cetațenii din Donbas, de a demilitarizara și denazifica Ucraina, dar nu de a ocupa teritoriile acestei țari, scriu agenții ruse Tass și RIA. Vladimir…