- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.Rusia "nu are drept obiectiv sa distruga…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri asupra unei „catastrofe globale” in cazul unei „confruntari directe” intre Rusia si NATO pe teritoriul Ucrainei, transmite agentia EFE.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Președintele rus Vladimir Putin „flarteaza” cu politicienii occidentali și iși atinge parțial obiectivele. Petras Austrevicius, deputat in Parlamentul European din Lituania, a declarat acest lucru pentru The Ukrainian Facts intr-un interviu publicat pe 31 iulie. „Este adevarat ca nu toata lumea din…