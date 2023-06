Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin numește rebeliunea grupului de mercenari Wagner o „campanie criminala" și spune ca „Rusia se va apara". Este vorba despre tradare

UPDATE, ora 11,00 – Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, intr-o interventie televizata de urgenta, ca o „rebeliunea armata" a mercenarilor grupului Wagner este considerata tradare si ca oricine ridica armele impotriva armatei ruse va fi pedepsit. El a spus ca va face totul pentru a

Președintele rus Vladimir Putin afirma ca Rusia se confrunta cu o tradare, dupa ce „trupele „Wagner" au preluat controlul asupra comandamentului militar din Rostov pe Don și cer schimbarea șefilor din armata rusa". „Cei care au organizat rebeliunea și au ridicat armele impotriva camarazilor lor au comis

Președintele rus, Vladimir Putin, va susține o declaație televizata a declarat secretarul de presa al șefului statului, Dmitri Peskov, citat de agenția TASS. Mesajul lui Putin vine in contextul tesiunilor recente din Rusia, aparute dupa ce Evgheni Prigojin a acuzat ca o tabara a luptatorilor Wagner

Șeful gruparii de mercenari ruși Wagner, Serghei Prigojin, l-a atacat in mod violent, intr-o inregistrare video postata miercuri pe Telegram, pe ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, informeaza News.ro.Pornit de luni de zile impotriva ministrului rus al apararii, șeful Wagner s-a dezlanțuit impotriva

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica, in Japonia, pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, relateaza Ukrainska Pravda.Intrebat, in timpul summitului G7 de la Hiroshima, daca Ucraina mai controleaza orașul, Zelenski a raspuns: „Cred ca nu. "„Trebuie sa ințelegeți

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pare sa fi confirmat, duminica, pierderea orașului Bahmut in fața Rusiei, raspunzand "cred ca nu", cand a fost intrebat daca localitatea a ramas sub controlul Kievului, informeaza Reuters."Cred ca nu", a afirmat presedintele ucrainean. "Astazi, Bahmut nu

Viceministrul de externe al Ucrainei Emine Dzhaparova a declarat luni, 10 aprilie, ca Kievul dorește ca New Delhi sa se implice mai mult in soluționarea conflictului sau cu Rusia și a solicitat o vizita a premierului indian Narendra Modi și a altor oficiali de rang inalt, relateaza Reuters și Hotnews.