Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va interveni la summitul G20 nici macar prin videoconferinta, a anuntat joi Kremlinul. Dmitri Peskov a adaugat ca „orice activitate in cadrul reuniunii va fi facuta de ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov”, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va purta discutii cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan luni, in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri Kremlinul, informeaza Reuters . Doua surse turcesti declarasera joi pentru Reuters ca la intalnire cei doi lideri vor discuta in principal…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin va avea luni, 4 septembrie, o intrevedere cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri, 1 septembrie, Kremlinul, transmite Agerpres. Astfel, potrivit unor surse turce citate de aceasta agentie de presa, cei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin indeamna marti, 15 august, la o consolidare a cooperarii cu Phenianul, intr-un mesaj de felicitare a dictatorului nord-coreean Kim Jong Un, cu ocazia Zilei Eliberarii, anunta Kremlinul, relateaza News.ro. ”Sunt convins ca vom continua sa consolidam coooperarea bilaterala…

- Vladimir Putin se gandește daca va participa la prima sa intalnire in persoana cu liderii occidentali de la inceputul razboiului din Ucraina, la summitul G20 de la Delhi, in India, potrivit unei surse de la Kremlin, scrie Sky News . Președintele Rusiei nu a exclus posibilitatea de a aparea la reuniunea…

- Presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a anuntat miercuri ca Vladimir Putin nu va participa la summit in persoana si ca va fi reprezentat de catre ministrul sau de Externe Serghei Lavrov. Sefii de stat ai Braziliei, Indiei si Chinei urmeaza sa participe la summit in peroana. Curtea Penala Internationala…

- Secretarul de stat american Antony Blinken considera ca ”drama” sefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin s-a incheiat, relateaza CNN. ”Nu cred ca am vazut ultimul capitol in aceasta drama”, a declarat Blinken NBC News . Presedintele Rusiei, Vladimir ”Putin incearca in mod clar sa-si croiasca drum…