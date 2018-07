Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi invitat in Congresul Statelor Unite in cazul in care va efectua o vizita oficiala la Washington, afirma Paul Ryan, seful Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Republican.Afirmatiile reflecta disensiunile puternice intre liderii…

- Vestea ca Vladimir Putin va veni la Casa Alba l-a luat prin surprindere chiar și pe seful comunitatii de informatii de Statele Unite, Dan Coats, care participa la o conferința publica in momentul in care a aflat de la o jurnalista.

- Casa Alba și Departamentul de Stat al SUA par sa fie pe poziții diametral opuse privind una din propunerile neașteptate facute de președintele rus Vladimir Putin la conferința de presa de luni cu președintele Donald Trump. Șeful de a Kremlin a propus luni ca echipa procurorului independent Robert Mueller…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a declarat ca intentioneaza sa ia in considerare impunerea de sanctiuni suplimentare Rusiei si si-a reiterat sprijinul pentru concluziile serviciilor de informatii americane potrivit carora Rusia ar fi intervenit in alegerile prezidentiale…

- Aproape 600 de manifestanti – majoritatea femei – au patruns intr-o cladire a Senatului american, in semn de protest fata de despartirea unor familii de imigranti si trimierea lor in centre de retentie, dupa care au fost arestati pentru o scurta perioada de timp, relateaza AFP. Invelite in paturi de…

- In marja vizitei de lucru la Washington, prim-ministrul Pavel Filip a avut o intrevedere cu președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentantilor a Congresului american, Edward Royce.

- CHISINAU, 28 apr — Sputnik. Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, întreprinde o vizita la Sankt Petersburg, unde are planificate întrevederi cu guvernatorul Gheorghi Poltavcenko, alti oficiali rusi, cu reprezentantii diasporei moldovenesti din toate regiunile Rusiei,…