- Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor din Congresul american, il critica pe presedintele Donald Trump pentru ca in timpul summitului cu Vladimir Putin a afirmat ca nu crede ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale castigate de el.

- Rusia s-a implicat în alegerile din Republica Moldova și încearca sa submineze democrația din toata lumea. Acuzațiile vin din partea președintelui Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Paul Ryan, care a enumerat o lista a țarilor în scrutinul carora a intervenit Kremlinul.…

- Presedintele american, Donald Trump, este criticat intens in tara dupa ce a declarat in timpul conferintei de presa cu Vladimir Putin ca Rusia nu avea niciun motiv sa se implice in alegerile prezidentiale din 2016, contrazicand astfel serviciile secrete americane, scrie BBC, conform news.ro.Paul…

- Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, la Helsinki, Departamentul Justitiei de la Washington a anunțat ca un grup de ofiteri ai serviciului de informatii al armatei ruse (GRU) au fost

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a anuntat luni pe Twitter ca va merge duminica la Moscova pentru finala Cupei Mondiale de Fotbal si i-a adus un omagiu presedintelui rus, Vladimir Putin, relateaza AFP.''De oameni ca el, care au in inima interesul propriilor cetateni, ar fi nevoie…

- Ministrul american al mediului, Scott Pruitt, a fost luat la rost intr-un restaurant din Washington de o femeie care i-a cerut sa demisioneze. Este cel mai nou incident de acest gen in care este vizat un responsabil...

- Reacția lui Vladimir Putin dupa calificarea Rusiei in sferturile CM 2018 evidențiaza inca o data scopul scuza mijloacele. Presedintele Rusiei a felicitat duminica ”Sbornaia” dupa victoria la loviturile de departajare in fata Spaniei si calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2018, informeaza…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, urmeaza sa transmita Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, o propunere pentru postul de prim-ministru imediat dupa ceremonia de investitura pentru un nou mandat, programata luni, relateaza agentia Tass.