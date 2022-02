Vladimir Putin nu va ataca Ucraina. Academician rus: Trebuie să fie foarte atent Academicianul rus Vladislav Inozemtsev spune ca o eventuala decizie a lui Vladimir Putin de a invada Ucraina ar putea aduce sfarșitul regimului sau. Totodata, academicianul susține ca, in opinia sa, Putin nu iși va asuma un astfel de risc. „Atacarea Ucrainei ar insemna sfarsitul regimului rus de astazi, iar probabilitatea unui astfel de rezultat este mult mai mare decat riscurile caderii Casei Romanovilor de dupa intrarea Imperiului Rus in Primul Razboi Mondial”, a spus academicianul intr-un interviu. Acesta mai spune ca Vladimir Putin este de asemenea conștient de faptul ca o eventuala invazie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial desfașurari suplimentare de trupe americane in Europa de Est, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe miercuri ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Desfașurarile de trupe sunt o dovada de sprijin fața de…

- Analistul Konstantin Remciukov estimeaza in cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta, ca „Nu va fi razboi. Ne vom indeparta incet de Occident, spre China. Nu exista oameni care sa vrea sa lupte”. De asemenea, publicația de limba engleza The Moscow Times comenteaza amenințarile americane la adresa președintelui…

- Anul acesta promite sa fie unul important pentru explorarea spațiului, mai multe programe majore ajungand la rampa de lansare in urmatoarele 12 luni, detaliaza The Guardian. „Ce va aduce anul 2022 in domeniul spațial?”, intreaba The Guardian. SUA urmeaza sa se intoarca pe Luna, cu o serie de misiuni…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…

- Rusia si Belarusul intentioneaza sa efectueze exercitii militare comune in februarie sau martie 2022, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, transmisa in direct de televiziunea de stat. Conform informatiilor preluate…

- Președintele Putin cere relații mai stranse intre țarile ex-sovietice, intr-un mesaj transmis la 30 de ani de la desființarea URSS. Președintele Rusiei a transmis acest mesaj intr-un summit al țarilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Summit-ul s-a ținut in orașul Sankt Petersburg, fosta…