- Președintele american, Joe Biden a facut declarații, dupa ce Curtea Penala Internationala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, acuzat ca este responsabil de crime de razboi, comise in țara vecina.

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a comparat vineri mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva lui Vladimir Putin cu hartia igienica, aceasta fiind prima reactie a unui inalt responsabil din Rusia, relateaza AFP. "Curtea Penala Internationala a emis un mandat de arestare…

- Presedintele american Joe Biden rosteste un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina, in contextul in care razboiul intra in al doilea an fara a i se intrevedea un final. Dupa ce cu cateva ore inainte lumea intreaga l-a auzit pe liderul rus Vladimir…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți dupa-amiaza, intr-un discurs la Castelul Regal din Varsovia (Polonia), dupa vizita efectuata la Kiev, la aproape un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, ca Vladimir Putin a crezut ca statele occidentale nu vor interveni, insa s-a petrecut opusul,…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian.