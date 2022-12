Președintele Rusiei a afirmat ca statele occidentale au schimbat Ucraina „intr-o colonie” și ii „exploateaza” poporul cu cat continua sa-i furnizeze arme. „Potențialul de conflict in lume este in creștere și aceasta este o consecința directa a incercarilor elitelor occidentale de a-și pastra dominația politica, financiara, militara și ideologica prin orice mijloace”, a acuzat Vladimir […] The post Vladimir Putin, noi acuze la adresa Occidentului: "A incurajat genocidul și teroarea in Donbas" first appeared on Ziarul National .