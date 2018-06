Vladimir Putin neagă amestecul Kremlinului în alegerile prezidenţiale americane din 2017 Intrebat care este cea mai buna gluma pe care a auzit-o recent, Putin a raspuns ca ceea ce a citat recent in presa germana cu privire la faptul ca Trump "impinge Europa in mainile lui Putin". El a evocat in acest sens si acuzatii cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane. Daca cele doua acuzatii ar fi combinate, ar fi "amuzant", a apreciat liderul de la Kremlin, potrivit news.ro. Ambele acuzatii sunt "absolut absurde si nu pot fi fi considerate decat o gluma", a subliniat Putin. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

