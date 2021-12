Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca este nedrept ca Moscova sa fie invinuita de preturile-record la gaze naturale din Europa, in conditiile in care, afirma liderul de la Kremlin, gigantul rus Gazprom isi indeplineste toate obligatiile in privinta livrarilor, transmite…

- Rusia a dezvaluit vineri propunerile sale pentru limitarea influentei militare americane si a NATO in vecinatatea sa si doreste sa negocieze ''inca de sambata'' cu SUA aceste masuri pe care Moscova le prezinta drept esentiale pentru evitarea unei escaladari, relateaza AFP si EFE. Aceste documente…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a avertizat ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia va invada Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii. Reznikov a facut un apel catre…

- Președintele rus Vladimir Putin a spune ca Belarusul nu l-a consultat inainte de a amenința cu reducerea fluxurior de gaze naturale rusești catre Europa. O astfel de mișcare ar risca sa afecteze legaturile dintre Minsk și aliatul sau cheie, Moscova, a avertizat liderul de la Kremlin, potrivit Reuters.

- Premierul polonez l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin ca se afla in spatele crizei migranților de la granița dintre Belarus și Polonia, relateaza BBC, potrivit mediafax. Mateusz Morawiecki a declarat ca liderul autoritar al Belarusului, un aliat apropiat al dlui Putin, orchestreaza…

- Republica Moldova se confrunta cu o penurie de gaze naturale dupa ce contractul cu „Gazprom” a expirat, iar tarifele cerute de compania rusa depașesc posibilitațile Chișinaului. In paralel, liderii de la Kremlin le cer imperativ omologilor moldoveni sa vina la negocieri la Moscova, transmite…