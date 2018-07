Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, la Helsinki, ca nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile din Statele Unite in 2016, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.Trump a refuzat, luni, cand a fost indemnat sa condamne amestecul rus in alegerile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins luni, la Helsinki, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump, in urma unui summit, acuzatii potrivit carora Moscova a cules informatii compromitatoare despre actualul locatar al Casei Albe sau despre membri ai familiei acestuia,…

- Tacerea adoptata de Donald Trump in fata lui Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile privind amestecul Rusiei in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite a starnit critici in lant peste Atlantic, printre contestatari numarandu-se fostul director al CIA John O. Brennan.

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi, in cadrul sesiunii sale televizate de intrebari si raspunsuri, ”linia directa”, atent coregrafiata, drept o ”gluma” acuzatii potrivit carora Kremlinul s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016 in favoarea lui Donald Trump,…