Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin a transmis un mesaj de Anul Nou, intr-o perioada extrem de dificila, cand tensiunile cu statele occidentale sunt in continua creștere iar razboiul din Ucraina continua, scrie Reuters.

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata resedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plina ofensiva in Ucraina si in plina criza cu Occidentul.

- Zi importanta astazi pentru Ucraina și președintele țarii, Volodimir Zelenski, acesta fiind așteptat la Washington, acolo unde se va intalni cu omologul sau, Joe Biden. Liderul ucrainean urmeaza sa viziteze Capitoliul, fiind prima ieșire din țara, de la inceputul invaziei ruse. Care este scopul vizitei…

- „Mi-am amintit o anecdota pe care am spus-o recent colegilor mei. Mi-a fost spusa și mie de un prieten din Germania. Intr-o familie, fiul iși intreaba tatal de ce este atat de frig. El raspunde ca din cauza ca Rusia a atacat Ucraina. Copilul il intreaba: „Este vina noastra?” „Am impus sancțiuni asupra…

- La opt luni de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj catre cetațenii sai, catre Occident, dar și catre Vladimir Putin, caruia ii reproșeaza toate dramele prin care lumea a trecut de atata timp incoace, din cauza ambiției sale teritoriale. Cu toate riscurile…

- Președintele Joe Biden a transmis un avertisment dur legat de pericolul major din spatele amenințarilor nucleare ale președintelui rus - Vladimir Putin, in timp ce Moscova continua sa se confrunte cu eșecuri militare importante in Ucraina, dupa peste opt luni de razboi.Presedintele Joe Biden a declarat…

- Președintele Joe Biden a transmis un avertisment dur legat de pericolul major din spatele amenințarilor nucleare ale președintelui rus - Vladimir Putin, in timp ce Moscova continua sa se confrunte cu eșecuri militare importante in Ucraina, dupa peste opt luni de razboi.Presedintele Joe Biden a declarat…

- Președintele Joe Biden a transmis un avertisment dur legat de pericolul major din spatele amenințarilor nucleare ale președintelui rus - Vladimir Putin, in timp ce Moscova continua sa se confrunte cu eșecuri militare importante in Ucraina, dupa peste opt luni de razboi.Presedintele Joe Biden a declarat…