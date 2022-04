Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat joi ca Moscova va depune eforturi pentru a-și redirecționa energia spre est, in timp ce țarile europene incearca sa reduca dependența de exporturile rusești, adaugand ca Europa nu va putea evita complet gazul rusesc imediat, scrie Reuters. Rusia, care reprezinta aproximativ…

- Odata cu declanșarea invaziei rusești in Ucraina s-a pus clar problema dependenței de gazele rusești. Și nu este vorba doar de Europa in general, ci și de Romania. Recent, statul roman a anunțat o planificare de a utiliza gazele ca intermediar in tranziția catre energia regenerabila. Invazia Rusiei…

- Ministrul leton al economiei, Janis Vitenbergs, a confirmat marți dorința republicii de a renunța cat mai curand posibil la importurile de gaze rusești. Letonia devine prima țara din Uniunea Europeana care ia o astfel de decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polonia și-a inasprit tonul la adresa Germaniei și Franței, pe care le acuza de simpatii puternice pentru Moscova. Simpatiile sunt insa pentru gazul rusesc, fara de care, cel puțin in viitorul apropiat, industriile, mai ales cea a Germaniei, se vor prabuși. Țarile fost comuniste atarna și ele la gazul…

- Europa RENUNȚA la gazul rusesc: Care este prima țara care renunța complet la import Europa RENUNȚA la gazul rusesc: Care este prima țara care renunța complet la import Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat acest lucru sambata, pe Twitter. Lituania prima țara din UE care renunța complet la…

- Rusia nu va cere imediat cumparatorilor sa plateasca in ruble pentru exporturile sale de gaz, a declarat miercuri Kremlinul, promitand o trecere treptata si adaugand ca Moscova ar trebui sa aiba in vedere o lista mai larga de exporturi ce necesita plata in ruble, relateaza Reuters si DPA. Un termen…

- Autoritațile de la București ne asigura ca dependența tarii noastre de livrarile facute de Moscova este inca mica, de aceea aceasta poate fi acoperita ușor. Ce se va intampla in Romania daca Rusia nu ne va mai livra gaze naturale?Romania are, in acest moment, trei variante pentru a inlocui gazul rusesc. Un…

- Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban. El a adaugat totodata ca tara sa poate juca un rol in detensionarea dintre Rusia si Occident, iar recenta sa intalnire la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin a fost o "misiune de pace".…