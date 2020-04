Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca autoritatile au sub control situatia crizei legate de coronavirus, el mentionand ca totul se va rezolva, desi duminica Rusia a inregistrat o crestere in privinta numarului de cazuri de infectare, relateaza Reuters, citata de news.ro.Intr-un mesaj…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca situatia legata de raspandirea noului coronavirus in Rusia s-a inrautatit si ca Moscova s-ar putea sa recurga la resursele Ministerului Apararii pentru a face fata crizei daca va fi necesar, potrivit Reuters si RIA Novosti. Putin, care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Ministru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Rusia a anuntat 4.149 de cazuri de coronavirus,…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionarea crizelor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Infectari au fost inregistrate in 76 dintre cele 80 de regiuni ruse, insa…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat din nou marti dispus sa intervina in razboiul petrolului in care se confrunta Rusia si Arabia Saudita, noteaza AFP preluat de agerpres. Liderul administratiei de la Washington a afirmat ca a discutat indelung despre prabusirea pretului la petrol cu…

- Liderul de la Kremlin a explicat ca masurile adoptate de Rusia inca din luna februarie, printre care inchiderea granitei cu China, au dus la limitarea raspandirii coronavirusului in Rusia. Putin a spus ca, desi situatia din Europa este ingrijoratoare, in Rusia pandemia este "sub control". Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari marti ca situatia epidemiologica este sub control in Rusia, unde s-au inregistrat 114 cazuri de contaminare cu noul coronavirus covid-19 si niciun deces, potrivit datelor oficiale, relateaza AFP: