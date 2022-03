Stiri pe aceeasi tema

- Este cel mai mare pas inapoi pentru armata rusa de decenii", a declarat el intr-o inregistrare de pe Telegram."Nicaieri in alta parte nu au pierdut atat de multe in atat de putine zile. Fortele noastre fac totul pentru a pune capat oricarui interes pe care dusmanul il are pentru a continua acest razboi.…

- Sechestrarea activelor companiilor care s-au retras de pe piata rusa dupa declansarea razboiului in Ucraina ar anula increderea investitorilor si ar putea duce Rusia in zilele din timpul Revolutiei Bolsevice.

- Obiectivul meu de la bun inceput a fost sa ma asigur ca mentin NATO si Uniunea Europeana in sintonie. Nu doar ca NATO este mai unita, uite ce se intampla cu Finlanda, uite ce se intampla cu Suedia (...) Vreau sa spun ca (Putin) obtine exact efectul opus a ceea ce-si dorea", a declarat Biden intr-un…

- Mesaj de ultim moment al președintelui rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a indemnat armata ucraineana sa preia controlul asupra guvernului de la Kiev și sa inlature Administrația Volodimir Zelenski. Putin a transmis ca Rusia poate negocia mai ușor cu forțele aramate ucrainene decat cu „aceasta…

- "Convorbirea telefonica cu presedintele Putin a durat o ora si 45 de minute. Presedintele Republicii discuta in acest moment la telefon cu presedintele Zelenski", a anuntat presedintia franceza.Presedintii francez Emmanuel Macron si rus Vladimir Putin au discutat la telefon de la ora 10.00 GMT despre…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…

- Rusia nu are spatiu de retragere in disputa cu Statele Unite pe tema instalarii de armament ofensiv in Ucraina, a afirmat marti presedintele Vladimir Putin, avertizand ca Moscova intentioneaza sa reactioneze prin masuri de tip militar, informeaza agentia Reuters. "Activitatile Statelor Unite…