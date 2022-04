Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat marți ca operațiunea militara a Moscovei in Ucraina iși va atinge, fara indoiala, obiectivele sale, anunța Sky News. Vorbind la o ceremonie de decernare a unor premii la cosmodromul Vostochny din Rusia, liderul de la Kremlin a fost citat de agențiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin vrea sa se intoarca la frontierele Rusiei stabilite in timpul lui Petru cel Mare si se bucura de sprijinul "majoritatii rusilor", afirma istoricul rus si fostul disident din perioada sovietica Roy Medvedev, in opinia caruia invazia din Ucraina reprezinta incercarea…

- Un profesor rus a susținut ca Vladimir Putin și-a ascuns membrii familiei intr-un „oraș subteran” pentru a-i proteja de conflictul care se desfașoara in prezent. Vladimir Putin s-ar fi refugiat la peste 3.000 de kilometri de Moscova, in Republica Altai, situata pe cale aeriana la 3.135 de kilometri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii. Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene „sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi dimineata, o operatiune militara speciala in regiunea ucraineana Donbas. Potrivit CNN, Explozii puternice au putut fi auzite in apropierea capitalei, Kiev si in Harkov. Intr-o interventie la televiziunea de stat, Putin a anuntat actiunile militare din…

- În dimineața zilei de astazi, 22 februarie, premierul englez Boris Johnson a anunțat despre „un val de sancțiuni” în adresa Rusiei. Declarațiile lui Johnson au fost facute în urma unei ședințe a comitetului guvernamental din Regatul Unit privind situațiile de urgența.…

- Tensiunile de granița Romaniei cu Ucraina se accentueaza. In opinia liderului de la Kremlin, Romania și Polonia sunt doua state care ii incomodeaza planurile pentru Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri Romania și Polonia ca s-ar putea afla in vizorul rachetelor rusești. Justificarea…

- Rusia , președintele Vladimir Putin, sunt gata sa-l primeasca pe președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre normalizarea relațiilor cu Ucraina, a declarat vineri, 28 ianuarie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Dar daca Zelenski intenționeaza sa discute despre problemele Donbas,…