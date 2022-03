Stiri pe aceeasi tema

- Mariupol a devenit cel mai bombardat oras ucrainean, fiind considerat totodata cheia campaniei militare rusesti din aceasta tara, potrivit BBC. Conform analizei BBC, exista patru motive principale pentru care cucerirea acestui oras portuar ar reprezenta o victorie strategica extrem de importanta pentru…

- Vladimir Putin șocheaza cu inca un plan ieșit din comun. In drumul sau spre cladirea unui real imperiu, președintele dorește sa ,purifice’ societatea rusa de ,tradatori’. Liderul de la Kremlin le-a pus gand rau unor oameni care i-au pus bețe in roate sau l-au inșelat ori nu au fost de acord cu acesta.…

- Rusia nu va renunța niciodata la suveranitatea sa, afirma Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a declarat ca multe țari deja traiesc cu „spatele îndoit”, însa țara sa nu va ajunge niciodata la așa umilința, scrie Realitatea.md. Președintele rus a facut referire la…

- In urma cu puțin timp, președintele Vladimir Putin a avut un discurs, dupa Consiliul de securitate in care era de așteptat sa declare legea marțiala. Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a lansat un nou apel catre ruși, cerandu-le sa iasa in strada pentru a manifesta cu adevarat impotriva razboiului din Ucraina, cu riscul de a ajunge in inchisoare. Apelul vine intr-un moment in care autoritațile ruse aresteaza protestatari și inchid gura presei independente…

- Deși la inceput parea doar o demonstrație de forța in fața Occidentului, planul lui Putin parea unul nerealizabil. Dar lucrurile aveau sa se schimbe odata cu declarațiile sale dupa ședința Consiliului de Securitate al Rusiei și recunoașterea independenței celor doua republici separatiste. De fapt, acela…

- Armata Romana a activat centrele militare de comanda. Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care insemna mecanism de consultare intre Aliați. Ministerul Apararii informeaza joi dimineata ca, avand in vedere situatia de securitate din Ucraina, Armata Romaniei a activat punctele militare…

- Viktor Orban s-a intalnit, zilele trecute, cu Vladimir Putin, cu care a discutat problema gazului in Europa, dar cei doi au abordat si tema tensiunilor dintre Rusia si NATO. Gazul rusesc este crucial pentru sistemul energetic al Ungariei, a spus vineri premierul ungar. El a adaugat ca Budapesta poate…