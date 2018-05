Presedintele rus Vladimir Putin a estimat vineri ca lumea are nevoie de "pace comerciala", nu de "razboi comercial", facand apel la punerea in aplicare a unor noi reguli comune pentru a stopa restrictiile tot mai mari asupra schimburilor comerciale, informeaza AFP. "Astazi, nu avem nevoie de razboaie comerciale si nici macar de armistitii comerciale, ci de o pace comerciala", a declarat Putin in timpul unui discurs sustinut in fata unor investitori in cadrul Forumului Economic International de la Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei. Discursul anual al presedintelui rus in timpul acestei cele…