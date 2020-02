Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus a fost interpelat miercuri de o femeie din Sankt Petersburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, care l-a întrebat cum poate trai cu un salariu lunar sub 160 de euro, scrie AFP.Femeia, care a afirmat ca sufera de un handicap și edem cerebral, a lansat întrebarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca recentele propuneri de revizuire a Constitutiei nu vizeaza 'prelungirea aflarii sale la putere', odata cu sfarsitul mandatului sau actual prevazut in 2024, informeaza AFP. Putin a provocat o surpriza in ianuarie cand a propus o serie de modificari…

- Presedintele rus Vladimir Putin si cancelarul german Angela Merkel au sustinut sambata o conferinta comuna la care au raspuns unor intrebari despre situatia din Libia. Intrebat daca mercenarii cunoscuti ca Wagner Group lupta in Libia, Putin a raspuns ca in cazul in care exista rusi in aceasta tara,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit la telefon luni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar Casa Alba a anunțat ca discuțiile au vizat cooperarea în combaterea terorismului si modalitatile de control al armamentului, scrie Reuters.Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit omologului sau american, Donald Trump pentru informațiile furnizate care au impiedicat un atac terorist pe teritorul Rusiei, informeaza BBC. Potrivit unui anunț de la Kremlin, cei doi au avut duminica o convorbire telefonica.Putin nu a dat detalii legate…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni legatura feroviara dintre Crimeea anexata si Rusia continentala, realizata cu ajutorul unui pod lung de 19 kilometri peste stramtoarea Kerci, relateaza AFP si Reuters. Liderul de la Kremlin a efectuat prima traversare a podului, in cabina unei locomotive,…