- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a amenințat cu un razboi nuclear daca Curtea Penala Internaționala va pedepsi Rusia pentru crime de razboi din Ucraina. Politicianul a declarat in mod explicit ca aceasta situație „reprezinta potențial o amenințare la adresa existenței umanitații”, scrie site-ul…

- Rusia vrea razboi mondial, incercand sa extinda confruntarea militara și in afara Europei. Un inalt oficial de la Moscova a acuzat Japonia ca ar avea „planuri revizioniste” in ceea ce privește Japonia. Aceasta idee a fost enunțata de secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolay Patrushev,…

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, l-a atacat miercuri pe aliatul lui Vladimir Putin, fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, numindu-l „un om mic cu nesiguranțe uriașe”, dupa ce acesta a amenințat ca, in doi ani de zile, Ucraina ar putea sa nu mai existe…

- Moscova va lovi decisiv centrele de decizie daca Ucraina va folosi armele primite de la Statele Unite ale Americii impotriva teritoriului Rusiei, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. „Daca aceste arme vor fi folosite impotriva teritoriului Rusiei, forțele…

- O noua lege discutata in parlamentul rus confera putere autoritaților ruse de a interveni pe piața economica pentru a prelua afacerile companiilor straine care decid sa-și incheie activitatea in Rusia in baza argumentului ca exista o amenințare pentru locurile de munca și pentru industrie, relateaza…

- Oficialii ruși devin din in ce in ce mai nemulțumiți de acțiunile lui Vladimir Putin și nu exclud ca in curand acesta va trebui sa plece de la putere, transmite Meduza , cu referire la surse din cadrul Kremlinului. Chiar pe coridoare se discuta și candidaturile potențiale care i-ar putea lua locul.…

- Rusia a anunțat ca va boicota o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu Comitetul Politic si de Securitate al Uniunii Europene (COPS) stabilita astazi, 4 mai, relateaza The Guardian. Este un incident rar, care subliniaza o noua deteriorare a relatiilor cu Moscova. Decizia Moscovei este legata…

- Ucraina ar putea fi divizata in mai multe țari mai mici ca urmare a razboiului, a declarat unul dintre cei mai importanți oficiali ai apararii din Rusia.Nikolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a acuzat SUA și alte națiuni occidentale ca promoveaza, in Ucraina, de ani de zile,…