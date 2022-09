Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa, care cauta soldați contractuali pentru „operațiunea militara speciala” din Ucraina, folosește camioane mobile de recrutare pentru a atrage voluntari, oferind aproape 3.000 de dolari pe luna ca stimulent, scrie Reuters, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Alla Pugaciova, „regina” muzicii pop sovietice, a denuntat duminica razboiul dus de presedintele rus Vladimir Putin in Ucraina, spunand ca ucide soldati in scopuri iluzorii, reprezinta o povara pentru oamenii de rand si transforma Rusia intr-un paria mondial, relateaza Reuters si BBC News, potrivit…

- Armata rusa, care cauta soldati contractuali pentru ceea ce numeste ”operatiunea militara speciala” din Ucraina, foloseste camioane de recrutare pentru a atrage voluntari, carora le ofera salarii de aproape 3.000 de dolari pe luna drept stimulent, relateaza Reuters.

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…

- Rusia vrea o soluție negociata pentru razboiul din Ucraina, iar acordul de luna trecuta privind transporturile de cereale ar putea oferi o cale de urmat in acest sens, a declarat, miercuri, fostul cancelar german, Gerhard Schroeder, un apropiat al lui Vladimir Putin, relateaza Reuters.

- E posibil ca armata rusa sa intre intr-un soi de pauza operationala in urmatoarele saptamani, lasand Kievului posibilitatea esentiala sa contraatace, a apreciat joi seful serviciilor secrete britanice Richard Moore, potrivit Reuters.

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- Un general rus pensionat si obez, a fost trimis de Vladimir Putin sa lupte in prima linie in razboiul din Ucraina care se desfasoara mai ales in partea de est a tarii. Decizia vine in contextul in care armata rusa pierde tot mai multi militari de rang inalt pe campul de lupta.