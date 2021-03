Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali, actiune speciala de 8 martie.Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au marcat anul acesta Ziua Internationala a Femeii intr un mod inedit. Unitatile de invatamant aflate in sfera de competenta a Directiei Generale Politia Locala Constanta, zonele…

- Anul acesta Ziua Internaționala a Femeii are o semnificație aparte, nu doar pentru ca se implinesc 110 ani de la prima Zi Internaționala a Femeii, cand peste un milion de femei și barbați și-au unit forțele și și-au facut vocea auzita pentru drepturi egale. Ne aflam, de asemenea, intr-un moment de cotitura…

- Cei mai multi romani vor merge in acest weekend catre statiunile de pe Valea Prahovei si Brasov, acestia fiind dispusi sa plateasca intre 600 si 1.200 lei pentru doua persoane, pentru un sejur de minimum doua nopti in perioada 6 - 8 martie, arata un studiu realizat de o platforma online specializata…

- Biblioteca Județeana „Dinicu Golescu” Argeș, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean, gazduiește joi, 4 martie, incepand cu ora 13, in sala pentru copii și tineret, evenimentul intitulat ”Domnii citesc poezie”. CITEȘTE ȘI: Doctorița Natașa Nenițoiu – trimisa in judecata pentru…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, luni, ca nu este proprietarul reședinței somptuoase de pe Malul Marii Negre, așa cum se arata in investigația realizata de opozantul Aleksei Navalnii, informeaza Agerpres, care citeaza AFP și Reuters."Nu am vazut acest film, din lipsa de timp. Nimic din…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat legea prin care foștii președinți ai țarii devin senatori pe viața in momentul in care iși incheie mandatul, lege prin care iși acorda lui insuși o funcție in momentul in care nu va mai fi președinte, relateaza The Moscow Times.

- In anul 2021, potrivit calendarului ortodox, Paștele va fi cu 14 zile mai tarziu decat in 2020 și va fi sarbatorit pe 2 mai. In 2019, Paștele a fost sarbatorit pe data de 19 aprilie. Paștele Blajinilor, zi cand pomenim toți morții, va fi sarbatorit pe data de 10 mai. Cand pica Paștele…